Сечень — Январь

От слова — «сечь», возможно, подразумевая рубку деревьев на дрова или то, что в старину в это время начинали расчищать участки от пней, чтобы весной их засеять. Этот промысел назывался «сеча». Среднемесячная температура января в Подмосковье −10,3 градусов с колебаниями от −51 градуса в 1940 году, до +8 градусов в 2007 году. Световой день в январе по сравнению с декабрём прибывает на 1 ч 30 м: от 7 ч 22 декабря до 8 ч 30 м 30 января. На хвойных деревьях начинают постройку гнёзд клесты. Сбрасывают рога лось и благородный олень. Впадает в спячку ёрш, нерестится налим... читать далее

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Самый тяжелый год в моей жизни и жизни моих земляков, соотечественников. Нынешняя власть довела нас до нищеты, до крайности. Многие мои знакомые разорились, потеряли работу. Разрушены семьи. Так больше жить нельзя. Нужно быть полным идиотом, чтобы верить в Трампа, который изменит мир... читать далее

Редакция "Деревеньки" подвела итоги конкурса "ЧЕЛОВЕК ГОДА". По итогам 2016 года им стал директор ООО "Дубна Плюс" Виктор Павлович Сидоров. Этот добрейший человек заслужил за свою работу самую высокую оценку. Его агрофирма кормит и поит нас каждый день молочной продукцией самого высокго качества. Мы желаем Виктору Павловичу здоровья и добра, удачи и бодрости духа!... читать далее

Деревня Кульпино – одна из лучших в сельском поселении Синьковское. Чистая, ухоженная, даже зимой по ее улочкам приятно пройтись. Во многом это заслуга старосты деревни Нины Болдыревой. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе, но дома не сидит – преподает любимую историю в Семеновской средней школе. Нина Болдырева закончила... читать далее

7 июля в Зарайском районе прошел 21-й Московский областной «День поля», в рамках которого состоялся конкурс профмастерства «Пахарь 2016». Дмитровский район представлял механизатор агрофирмы «Бунятино» Евгений Балякин. Его кандидатура единогласно была утверждена за несколько месяцев до конкурса. Такое решение стало для молодого специалиста неожиданным, и он со всей ответственностью начал готовиться к соревнованиям... читать далее

В 2016 году исполняется 100 лет с тех пор, как по инициативе Дмитровской Земской Управы была создана Комиссия по изучению истории Дмитровского края. Это была группа энтузиастов, занимавшихся краеведением: земские учителя, кооператоры, земские служащие. Первое заседание состоялось 29 октября 1916 года. А уже через два года по инициативе Комиссии был создан Музей Дмитровского края... читать далее

Сегодня в Московской области примерно 11 тысяч СНТ и 3 млн. дачников. И почти во всех есть типичные для российского уклада жизни проблемы. Это нестабильное электричество, отсутствие воды, проблемы с подключением к газовой трубе, несвоевременный вывоз мусора, разбитые дороги. Как решить некоторые из них? Советы дает редакция «Деревеньки»... читать далее

Георгий Янс: "Мы не должны допустить, чтобы у нас отняли выборы президента. Это единственный чемпионат, где имеем гарантированный результат безо всякого фармацевтического допинга на десятилетия. Если же и с этой задачей вице-премьер Виталий Мутко не справится, то тогда куда его? Тренировать биатлонистов. Танковых..." читать далее

Дмитровчане предложили в связи с переносом чемпионата мира по бобслею из Сочи в неизвестно куда предоставить спортсменам санно-бобслейную трассу в деревне Парамоново. Правда, ее нужно для этого отремонтировать и довести до мирового уровня. А еще убрать зловонные запахи, доносящиеся с расположенного неподалеку Икшанского полигона ТБО...

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